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Gaziantepspor'a destek için üyelik çağrısı

Son dönemlerde ekonomik açıdan zor günler geçiren Gaziantepspor Kulübü, taraftarlara üyelik çağrısında bulundu.

Gaziantepspora destek için üyelik çağrısı

10 Ocak 2018 17:58

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazianteplileri ve Gaziantepspor’a gönül veren tüm futbol severleri, üyelik çağrısında bulundu. Açıklamada, "Gaziantepspor Kulübü değerli Gazianteplileri ve Gaziantepspor’a gönül vermiş tüm futbol severleri, 50. yılında koca çınara destek olmak için kulübümüze üye olmaya çağırıyor. Gaziantepspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulları, Gaziantepspor Kulübü Üyeleri tarafından Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda seçilir. Yeni üye olan bir kişi üyeliğinin başlamasından sonra seçme ve seçilme hakkını kazanır" denildi.

Üyeliğe giriş için 500 TL

Yapılan açıklamada üye olmak isteyenlerin 500 TL kulübün banka hesaplarına giriş ücretini yatırmaları gerektiği belirtilen açıklamada yelik için gerekli evraklar ise şöyle açıklandı:

"Gaziantepspor Kulübü Üyelik Formunu eksiksiz doldurmaları gerekir. Adli Sicil Kayıt belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf gereklidir. Üyelik giriş ücreti 500,00 TL'dir, makbuz karşılığı bir defaya mahsus alınır. Yıllık üyelik aidatı 60,00 TL'dir. Makbuz karşılığı her yıl alınır" denildi.

Üyelik formunun ise kulübün resmi internet sitesinden temin edilebileceğini belirtilen açıklamada, üye olmak isteyenlerin gerekli evrak ve makbuzlarla birlikte hafta için 09.00-16.00 arasında Gaziantepspor Kulübü Tesisleri idari Binası'na başvuru yapabileceği de belirtildi.

Ayrıca şehir dışı ve yurt dışından üye olmak isteyen taraftarların ise evraklarını hazırlayıp, makbuzlarla birlikte posta yolu ile kulübe göndermeleri gerektiğini vurgulandı.

 

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