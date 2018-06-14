Gaziantepspor'a futbolculardan ihtarname

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da şok üstüne şok yaşanıyor. Ekonomik kriz içerisinde bulunan kırmızı-siyahlı takımda birçok futbolcunun alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çektiği belirtildi. Konu ile alakalı Başkan Hasan Şahin imzasıyla kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde ulusal ve yerel basında çıkan bazı haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatmak açısından bu açıklamayı yapma gereğinde bulunmaktayız. Bilindiği üzere göreve gelmiş olduğumuzdan bu yana Gaziantepspor Kulübünün içerisinde bulunduğu bir çok sıkıntı ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. 2017-2018 Futbol sezonunda Spor Toto 1. Ligi'nden TFF 2. Ligi'ne düşen futbol takımımızın bünyesinde bulundurduğu oyuncularımızın tamamına yakını geçmiş sezondan olan alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekerek tek taraflı fesih yoluna gitmişlerdir.

Nitekim göreve gelmeden önce Profesyonel futbolcumuz Oktay Aydın'ın, kulübe göndermiş olduğu ihtarname'ye cevap verilmediğinden fesih hakkı oluşmuştur. Ancak göreve başladığımız gün bu oyuncunun haksız fesih yaptığı kanaatine vararak gerekli birimlere itiraz etmiş bulunmaktayız. Bu oyuncumuzun dışında 9 Profesyonel futbolcumuz aynı dönem içerisinde kulübe ihtarname göndermişlerdir. Gaziantepspor Kulübünü yaşatmak adına bu oyuncular ile karşılıklı görüşerek sıkıntıların giderilmesi için Yönetim Kurulumuz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde somut bir adım atamamış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak kamuoyunu en kısa süre içerisinde tekrardan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-siyahlıların kısa sürede futbolculara ödeme yapamaması durumunda oyunculara sözleşme fesih hakkı doğacakken, bu durumla karşılaşmak istemeyen Gaziantepspor'un nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

Said Vakkas Yağcı

