Gaziantepspor'a Katar desteği

Katar'da bulunan Gaziantepli bir iş adamının girişimleri ile bir süre önce Katar'a giden Gaziantepspor kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz’ın girişimleri olumlu sonuç verdi. Katar'ın Al-Arabi Kulübü Başkan Vekili Jassim Mohamed Al-Kuwari ve ekibi Celal Doğan Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz ve yönetim ile bir araya gelen Katar ekibi, Teknik Direktör Oktay Derelioğlu ve futbolcularla da tanıştı.

Kardeş takım protokolü imzalandı

Yapılan görüşmelerin ardından Katar'ın Al-Arabi Kulübü ile Gaziantepspor arasında kardeş takım protokolü imzalandı. Karşılıklı futbolcu alışverişini kapsayan protokole Katar’da ve Gaziantep'te dostluk maçı yapılacak. Protokolle Al- Arabi takımının kamplarda ise öncelikle Gaziantep seçeneğini değerlendirecek.

Destek sözü

Katar'ın Al-Arabi Kulübü Başkan Vekili Jassim Mohamed Al-Kuwari'nin, ekonomik olarak kötü günler geçiren kırmızı-siyahlı takıma, maddi olarak da destek sözü verdiği öğrenildi. İmzalanan protokolün ardından iki kulüp yöneticileri, birbirlerine takımlarının forma ve armaları ile teşekkür plaketi verdi.

Stada hayran kaldılar

Katar'dan gelen heyet, Celal Doğan tesislerinde yaptıkları incelemenin ardından Gaziantep Stadyumu'na da giderek, statta inceleme yaptı. Stadyumdaki tribünleri, locaları, VIP salonunu, soyunma ve toplantı odalarını, hakem odalarını, sahayı, bütün giriş ve çıkış kapılarını tek tek gezen heyet, yeni stadı çok beğendiklerini söyledi.