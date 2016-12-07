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Gaziantepspor'da İsmail Kartal dönemi kısa sürdü

Temmuz 2016'da Gaziantepspor'un başına geçen İsmail Kartal'ın, kırmızı-siyahlı takımın başında geçirdiği dönem kısa sürdü.

Gaziantepsporda İsmail Kartal dönemi kısa sürdü

07 Aralık 2016 11:54

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına 2 aydan az bir süre kala temmuz ayında Gaziantep ekibiyle el sıkışan İsmail Kartal, yeni oyuncularla sezona merhaba dedi. Geride kalan 13 lig maçında sadece 11 puan toplayan Kartal’ın öğrencileri, bu süreçte 13 kez gol sevinci yaşarken, 21 gole engel olamadı. Kırmızı-siyahlılar, Kartal döneminde 13 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 mağlubiyet aldı.

Gaziantepspor’un başındaki ilk maçına ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkan Kartal, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı son 5 haftada tek galibiyetini evinde Osmanlıspor’u 3-1 yenerek elde eden Kartal yönetimindeki Gaziantepspor, daha sonra oynadığı Alanyaspor’a 4-3, Konyaspor’a 3-0, Kardemir Karabükspor’a 2-0 ve son olarak da evinde oynadığı Akhisar Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala ligde sadece 11 puan toplayabilen ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, 137 günlük Gaziantepspor macerası yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasıyla son buldu.

Kazım Uzunöz

Etiketler: gaziantepspor, İsmail Kartal


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