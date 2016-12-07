Spor Toto Süper Lig’in başlamasına 2 aydan az bir süre kala temmuz ayında Gaziantep ekibiyle el sıkışan İsmail Kartal, yeni oyuncularla sezona merhaba dedi. Geride kalan 13 lig maçında sadece 11 puan toplayan Kartal’ın öğrencileri, bu süreçte 13 kez gol sevinci yaşarken, 21 gole engel olamadı. Kırmızı-siyahlılar, Kartal döneminde 13 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 mağlubiyet aldı. Gaziantepspor’un başındaki ilk maçına ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkan Kartal, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı son 5 haftada tek galibiyetini evinde Osmanlıspor’u 3-1 yenerek elde eden Kartal yönetimindeki Gaziantepspor, daha sonra oynadığı Alanyaspor’a 4-3, Konyaspor’a 3-0, Kardemir Karabükspor’a 2-0 ve son olarak da evinde oynadığı Akhisar Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu. Ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala ligde sadece 11 puan toplayabilen ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, 137 günlük Gaziantepspor macerası yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasıyla son buldu.

16 resmi maça çıktı

İsmail Kartal, Gaziantepspor’un başında bulunduğu dönemde ligde ve kupada toplam 16 resmi maçta görev aldı. Süper Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda 3 maçta takımının başında olan Kartal, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Kartal yönetimindeki Gaziantep ekibi, Türkiye Kupası'nda tur maçlarında grup maçları öncesi 2 maçta galibiyet alırken Grup müsabakalarında 1 mağlubiyet elde etti. Gaziantepspor rakip ağları 17 kez havalandırırken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

İlk aday Üzülmez

Gaziantepspor yönetimi, Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra, yeni bir teknik adam bulabilmek için harekete geçti. Yönetim daha önce yine Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni çalıştıran İbrahim Üzülmez’i gündemine aldı. Kırmızı-siyahlı yönetim İbrahim Üzülmez’in yanı sıra farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Devre sonuna kadar yönetim, takımın başına deneyimli teknik direktör getirmeyi hedefliyor.

KAZIM UZUNÖZ