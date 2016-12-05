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Gaziantepspor’da İsmail Kartal’ın koltuğu sallanıyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Akhisar Belediyespor mağlubiyeti sonrası hedef tahtası haline geldi.

Gaziantepsporda İsmail Kartalın koltuğu sallanıyor

05 Aralık 2016 10:33

Bu sezon iç ve dış sahada oynadığı maçlarda zorlanan ve son olarak evinde oynadığı Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 galip durumdayken maçın bitimine son 10 dakika kala yediği gollerle rakibine kendi sahasında 2-1 boyun eğen Gaziantepspor’da taraftarlar Teknik Direktör İsmail Kartal ve Başkan İbrahim Kızıl’ı istifaya davet etti. Kartal yönetimindeki Gaziantepspor, 13 haftada sadece 11 puan toplayabildi. Akhisar mağlubiyeti bardağı taşıran son damla olurken, İsmail Kartal’ın takımda kalıp kalmayacağı ise merak edilen konuların başında geliyor.

Taraftarlar ve yerel medya istifaya çağırdı
Gaziantep ekibinin ligde evinde oynadığı son maçta Akhisar Belediyespor’a 2-1 mağlup olması moralleri bozdu. Taraftarlar ve yerel medya ise hem İsmail Kartal’ı hem de Kızıl yönetimini istifaya davet etti. Kartal, Akhisar Belediyespor mağlubiyeti sonrası bir gazetecinin istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna ise, “Bu karar yönetim ve başkanın iradesindedir” yanıtını vermişti.

4 maçta sıfır çekti
Gaziantepspor bu mağlubiyetle beraber ligdeki 8. yenilgisini aldı. Kırmızı-siyahlı takım evinde Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra sırasıyla oynadığı lig maçlarında Alanyaspor'a 4-3, Konyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 2-0 ve son olarak Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep ekibi ligde oynadığı son 4 resmi maçta 12 puan kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyetlerle küme düşme hattının bir basamak üstünde, 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Larsson ve Emre ıslıklandı
Akhisar Belediyespor karşılaşmasında kırmızı-siyahlı taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi. Taraftarlar özellikle net gol pozisyonlarından yararlanamayan Larsson’a büyük bir tepki gösterirken, haftalar sonra yeniden kendine ilk 11’de yer bulan Emre Nefiz maçın 73. dakikasında oyundan çıkarken ıslıklandı. 

Etiketler: gaziantepspor, İsmail Kartal


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