Gaziantepspor'da yolsuzluk iddiaları

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin, Celal Doğan Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı. Şahin, "Gaziantepspor’un çok borcu olduğunu söyleyenler var. Elbette Gaziantepspor borçlu ama bu kentin de bu kulübe borcu var. Gaziantep’in bilinen bir şehir olmasında, marka şehir olmasında en büyük etkenlerden biri Gaziantepspor’dur. Hasan Şahin’in devraldığı bu kötü durumda nasıl icraat yapacağını tüm Türkiye görecek. Eski yönetimlerin yaptığı yolsuzlukları, kayıp paraları belgeleriyle ortaya çıkaracağım. Örneğin; Gazdaş’tan Mutlu Özpineci zamanında gelen 500 bin TL'lik bir sponsorluk bedeli var ve paradan kulübe aktarılan para sadece 150 bin TL civarında. Geriye kalan 350 bin TL'si ne bir belgeye yansımış ne de kulübün kasasına girmiş" diye konuştu.

"Huzeyfe Durmaz dönemindeki harcamaların belgesi yok"

Daha sonraki Huzeyfe Durmaz dönemi hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, "Huzeyfe Durmaz, başkanlığı döneminde transfer yasağından dolayı FIFA’ya Gaziantepspor’u 161 bin Euro borçlandırmış. Durmaz'ın o dönem Kulüpler Birliği’nden Gaziantepspor için almış olduğu 337 bin Euro var ve Durmaz, kulüp hesabına yatan bu parayı bankadan tek imza ile çekmiş. Çektiğine dair belgesi de var. Cenk Tosun’nun transferinden kulübe gelen bir para var 179 bin 597 Euro. O da yok ortada. Yarım sezon kiralık kadromuzda bulunan Galatasaraylı Bruma için 20 bin Euro gelmiş, bunun da aynı şekilde ortada hiçbir harcama belgesi yok. Faik Bezek'ten 200 bin TL alınan parayı ödedim diyor ama Faik Bezek de ben para almadım diyor. Yani ortada bir zimmete geçirilmiş milyonlar var, yolsuzluk var. Bunların belgelerini suç duyurusuyla birlikte savcılığa vereceğiz" dedi.

"Gaziantepsor'un hakkını kimseye yedirmeyeceğiz"

Gaziantepspor'u tekrar eski günlerine döndüreceklerini vurgulayan Şahin, "Biz bundan sonra ortada olmayan paraların hesabını bağımsız denetim kuruluşuna incelenmek üzere vereceğiz ve bunun hesabını kuruş kuruş soracağız. Bizim her şeyimiz olan Gaziantepspor’un hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Şimdi tüm sıkıntıları çözmek için Ankaragücü’nün de maddi sorunlarını çözen, FIFA davalarına bakan, FIFA avukatı Erdal Kesebir ile anlaştık. Bütün kulüp davalarımıza Kesebir bakacak. Bu saatten sonra çok önemli bir iddiada bulunuyorum; Gaziantepspor artık küme düşmeyecek, 3 puan silinme olayları olmayacak. Bunlar olursa ben istifa edeceğim" şeklinde konuştu.

Said Vakkas Yağcı

