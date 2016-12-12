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Gaziantepspor’dan Galatasaray’a teşekkür

Gaziantepspor Kulübü Süper Lig’in 14. hafta maçında Galatasaray’a karşı oynanan karşılaşma öncesi ve sonrasında misafirperverlik gösterdiği için sarı-kırmızılı kulübe teşekkür mesajı yayımladı.

Gaziantepspordan Galatasaraya teşekkür

12 Aralık 2016 10:42

Gaziantepspor’un resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor Toto Süper Lig’i 14. hafta maçında Galatasaray’a karşı Türk Telekom Arena Stadyumu’nda dün akşam oynadığımız müsabaka öncesinde ve sonrasında bizleri son derece misafirperver bir biçimde ağırlayan Galatasaray Kulübüne ve maç öncesinde her iki takım oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayan Galatasaray taraftarına ve Türk Telekom Arena’da takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde futbolun sadece bir oyun olduğunu, sahalarda sıkça görmek istediğimiz bu güzel görüntülerin tüm stadyumlarımızda devam etmesini temenni ediyoruz” denildi.

Etiketler: galatasaray, gaziantepspor, Türk Telekom Arena Stadyumu


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