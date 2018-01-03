Gaziantepsporlu futbolcular yeniden maçlara çıkacak

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantespor'un Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp anahtarlarını teslim edeceklerini söylemişti. Bununla beraber kulüpte yaşanan maddi sorunlar nedeni ile futbolcular antrenmana ve maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Kapanma kararının tüzük engeline takılması üzerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda destek mitingi düzenlemesinin ardından yoğun taraftar ilgisi ile karşılaşan futbolcular, yeniden maçlara ve idmanlara çıkacaklarını duyurdu.

“Ne olursa olsun maçlara çıkacağız“

Takımdaki futbolcular adına açıklama yapan Elyesa Süme, ne olursa olsun maçlara çıkacaklarını belirterek, “Biz idmanlara ve maçlara çıkmama kararı almıştık. Kulüp kapanacak diye böyle bir karar almıştık. Ödemeler yapılmıyordu, söylentiler geliyordu, sıkıntılar ve borçlar derken böyle bir karar almıştık. Biz dün yaptığımız çağrıdan sonra mesai saati içerisinde binlerce insanı meydanda gördükten sonra, kendi aramızda konuştuk ve ne olursa olsun Gaziantepspor için idmana ve maçlara çıkacağız. Sahip çıkılsa da çıkılmasa da devam etmeye karar verdik. Sahipsiz bir şekilde de devam etmeye hazırız“ şeklinde konuştu.

Şenol Can: “Bu şehrin markası Gaziantepspor’dur"

Takımın en eski oyuncularından Şenol Can ise Gaziantep’in markasının Gaziantepspor olduğunun altını çizerek, “Üyelik olayı çok güzel oldu. Bu kulübün gerçek sahibi taraftara üyelik açması çok güzel oldu. Artık kim Gaziantepspor’u istiyor ve sahipleniyorsa o gelecek. Valimize ve Belediye Başkanımıza da seslenmek istiyorum. Önceden birçok olaylar olmuş olabilir. Yine destek vereceklerine inanıyorum. Bize sırtlarını çevirmeyeceklerinden eminim. Bu şehrin tek markası Gaziantepspor’dur" ifadelerini kullandı.

Müslüm Taksik: “Eve gidecek parası olmayan futbolcu arkadaşlarımız var"

Gaziantepspor’un genç oyuncusu Müslüm Talsik ise, "Burada tek zor durumda olan insanlar bizler değiliz. Burada neredeyse 20 yıldır çalışan personeller var. Bu insanların çocukları ve eşleri var, bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecekler? Dediğimiz gibi buradaki arkadaşlarımızdan evine gidecek parası olmayan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Abdülkadir Güneş

