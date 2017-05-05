Gaziantepspor'un güvenliği yok

Gaziantepspor'un anlaşmalı güvenlik firması, toplam 700 bin TL'lik alacağının verilmemesi nedeniyle geçen hafta oynanan Karabükspor maçı öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmiş ve kulübün başka bir güvenlik firması ile anlaşma sağlayamaması nedeniyle müsabakada güvenlik görevini yapmamıştı. Polis ekiplerinin görev aldığı müsabaka nedeniyle PFDK kararı ile Gaziantepspor Kulübüne 15 bin TL para cezası kesilmişti.

Kulüp gelirlerine haciz konuldu

Sözleşmeyi fesih eden Kaan Vip Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin 3 yıllık hizmeti karşılığında alması gereken toplam 700 bin TL'den hiç tahsilat yapmaması nedeniyle sözleşmesini fesih ettiği öğrenildi. Güvenlik firması yetkilileri, alacakları için gerekli hukuki işlemleri başlattığını belirtirken, kulübün banka hesaplarına ve gelirlerine haciz koydurttuğu öğrenildi.

İsim hakkını alan firmaya yazı

Güvenlik firması, Gaziantep Arena stadının isim hakkını alan Kalyon firmasına da avukat aracılığıyla yazı göndererek, ödemenin kulüp yerine kendilerine yapılmasını istediği belirtildi. Firma yetkililerin, kulüp otobüsleri ile Celal Doğan tesislerindeki malzemelere de haciz koydurttuğu bildirildi.

Sorun daha da büyüyor

Gaziantepspor Kulübü'nün gelecek hafta evinde oynayacağı Galatasaray maçında da güvenlik sorununun çözülmemesi durumunda ise sorunun daha da büyüyeceği iddia edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden Karabükspor maçında, özel güvenlik güçlerinin görev yapmaması nedeniyle Gaziantepspor Kulübü'ne ihtar verildiği belirtildi. Sorunun çözülmemesi halinde Galatasaray maçına da polis nezaretinde çıkılması durumda ise yeni bir PFDK kararı ile ikinci kez para cezasının uygulanacağı da belirtiliyor.

Serhat Demir