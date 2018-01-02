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Gaziantepspor'un kapanma kararı tüzüğe takıldı

Kapanması gündemde olan Gaziantepspor'da kulüp anahtarının valiye teslim edilmesine tüzük engeli çıkınca kulüp yöneticileri, futbolcular ve taraftarlar destek mitingi yaptı.

Gaziantepsporun kapanma kararı tüzüğe takıldı

02 Ocak 2018 13:15

Yeni yıl mesajı ile kulübün faaliyetlerini durdurulacağını duyuran Gaziantepspor'da, kulübün anahtarının Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edileceği açıklanmıştı. Kararın tüzük engeline takılması üzerine ise Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, yönetim kurulu üyeleri, Elyesa Süme kaptanlığındaki takım futbolcuları ve taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda destek mitingi düzenledi.

Başkan Durmaz ve takım kaptanı Elyesa Süme, şehrin yöneticilerine ve tüm Gazianteplilere çağrıda bulunarak, destek istedi. Huzeyfe Durmaz, Gaziantespor'un 113 milyon TL'lik borcunun kapatılması için destek kampanyası başlatılacağını, para bulunamazsa faaliyetlerin durdurulması konusunun yeniden gündeme geleceğini duyurdu.

 

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