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Gaziantepspor'un yabancı oyuncuları ilk maça çıkmadı

Gaziantepspor'un yabancı oyuncuları, yeni sezonun ilk maçına çıkmadı. Olayı doğrulayarak oyunculara sert tepki gösteren Kulüp Başkanı Mutlu Özpineci, "Yabancı oyuncularımız Gaziantep'e ihanet etti" dedi.

Gaziantepsporun yabancı oyuncuları ilk maça çıkmadı

14 Ağustos 2017 13:29

27 yıl sonra Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor zor günler geçiriyor. Borçları yüzünden transfer yasağı gündemde olan kulüp, dün akşam oynanan ve 3-0 kaybedilen Ümraniyespor maçına tamamen gençlerle çıktı. Gaziantepspor Başkanı Mutlu Özpineci, maça saatler kala oynamayacaklarını söyleyen Fatau ve Kangwa’ya sert tepki göstererek, bu oyuncuların Gaziantep şehrine ihanet ettiğini belirtti.

“Hiçbir alacakları yok”

Bu iki oyuncunun hiçbir alacağının olmadığının altını çizen Özpineci, “Düne kadar yabancı oyuncularımızla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu. Antrenmanlarda da her şey güzel gidiyordu. Dün akşam itibariyle yabancı oyuncular oynamayacaklarını bildirdiler. Sebebini sorduk gitmek istediklerini ifade etti. Biz buna bir anlam veremedik. Bu oyuncuların kulüpten hiçbir alacakları da yoktur. Bütün hakları verilmesine rağmen maça çıkmadılar. Gaziantepspor’u mağdur ettiler, bu bir ihanettir. Bu bir komplodur. Kimlerin bu konuyla alet olduğunu yetkililerin bulması gerekiyor. Bizim kaliteli bu iki yabancı oyuncumuz oynamış olsalardı maç çok farklı olabilirdi. Noter huzurunda gerekli tutanakları tuttuk her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız” dedi.

Özpineci, borçlardan dolayı Gaziantepspor’un kümeye düşürülmeyeceğini ancak transfer yasağı olabileceğini söyledi. 

Lider Olgun 


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