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Gaziantep'te 13 milyon liralık baskın

Gaziantep'te polis ekipleri, spor ayakkabılarının korsanlarını ürettiği ihbarı ile baskın yaptığı iş yerinde 13 milyon 605 bin TL değerinde malzeme ele geçirdi.


13 Ekim 2016 09:15

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çeşitli marka ve logolu ürünlerin taklitlerinin üretildiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğince alınan arama ve el koyma kararına istinaden İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan arama sonucunda, iş yeri içerisinde çeşitli marka ve özellikleri bulunan makinelerde müşteki firmalara ait spor ayakkabılarının imalatının yapıldığı, kullanılmaya hazır 'deri ve carse' diye tabir edilen ham maddeler bulundu. İş yerinde bazı marka ve logolu spor ayakkabı taklitlerinin üretiminin yapımında kullanılan 26 adet makine, 30’ar metrelik 95 açılmamış, 25 rulo (top) açık deri ve carse kumaş, 2 bin 75 adet çeşitli marka ve logolu boş spor ayakkabısı kutusu, 103 bin 429 çift ve 424 tek ayakkabı imalatında kullanılan yarı mamul (ayakkabı sayası, amblem, etiket gibi) malzeme ele geçirildi.

Elde edilen ürünlerin piyasa değerinin tahmini olarak 13 milyon 605 bin TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Etiketler: 13 milyon liralık baskın, Gaziantep


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