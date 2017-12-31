Gaziantep’te 178.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir kamyonun kasasında bulunan meyve kasaları içine gizlenmiş 165 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddeleri, Narkotik Köpeği Body eşliğinde yapılan aramada, 26 adet şeffaf poşete sarılı ve 6 adet siyah poşet içerisinde bulundu. Olayla ilgili M.İ ve E.K gözaltına alındı.

Ekipler, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Perilikaya Mahallesinde bir eve yapılan baskında 11 adet poşet içerisinde 13.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.S gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.