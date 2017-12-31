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Gaziantep’te 178.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’te yeni yıl öncesi yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 178.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantepte 178.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

31 Aralık 2017 21:18

Gaziantep'te durdurulan bir kamyonun kasasında bulunan meyve kasaları içine gizlenmiş 165 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddeleri, Narkotik Köpeği Body eşliğinde yapılan aramada, 26 adet şeffaf poşete sarılı ve 6 adet siyah poşet içerisinde bulundu. Olayla ilgili M.İ ve E.K gözaltına alındı.

Ekipler, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Perilikaya Mahallesinde bir eve yapılan baskında 11 adet poşet içerisinde 13.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.S gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

 

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