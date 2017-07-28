Gaziantep'te 18 kapkaç olayına karışan 4 kişilik çete çökertildi

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bölgede artan motosikletle kapkaç olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelere resmi ve sivil ekipler yerleştirilirken, olay yerleri ve yakınındaki ev ile iş yerlerinin güvenlik kameralarındaki geri dönüş görüntüleri incelendi. Güvenlik kameralarına yansıyan 18 ayrı olay ile çalışmalarını derinleştiren ekipler, 4 şahsın kimliğine ulaştı. Olayları motosikletle gerçekleştirdikleri belirlenen G.K., M.U. M.T. ve T.G. isimli şahısları yakalayan ekipler, olayda kullanılan motosikleti de ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şahısların gerçekleştirmiş olduğu 18 olayda, 17 adet cep telefonu ve bir adet motosiklet çaldıkları belirlendi.