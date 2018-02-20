Gaziantep'te 2 araç çarpıştı:5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Havalimanı'nda meydana gelen kazada kavşaktan ana yola çıkan M.D idaresindeki 33 SZ 747 plakalı araç ile Oğuzeli'nden Gaziantep istikametine seyir eden Ş.T yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada hafif yarlaanan sürücülere ambulansta müdahale yapıldı. Yaralılardan 3'ü kentteki hastanelere kaldırırlarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

