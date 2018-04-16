Gaziantep'te 2 çocuğunu öldüren kadın, üçüncü çocuğunu doğurmak istiyor

Gaziantep'te 9 Nisan Salı gecesinde meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eşi ve eşinin annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kaynanası Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. 2 çocuğu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu olarak cezaevine gönderilmişti.

Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Üçüncü çocuğunu doğurmak istediğini öğrenilen kadının, yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Özlem K. tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Mehmet Bulut

