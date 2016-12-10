Olay önceki gün Şehitkamil İlçesi, Budak Mahallesi, 36 nolu sokakta bulunan, işçi elbiseleri imalatı yapan bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde iş yerine gelen Ahmet Ümit Bilmez, soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik para kasasının matkap kullanılarak açıldığını ve elektrik kablolarının kesildiğini tespit etti.

Kamera kayıt cihazı da çalınmış

Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi tespit çalışması yaparken, iş yeri çalışanlarının da ifadeleri alındı. Kimliği belirsiz şahıslarca yapılan soygunda 5 bin Dolar, 7 bin Euro ve 100 bin liralık çek defterinin yanı sıra iş yeri sahibine ait 1 adet ruhsatlı tabanca, mermi ve güvenlik kameralarının kayıt cihazının da çalındığı tespit edildi.

Önceki gece saat 23:00’a kadar iş yerinde olduğunu belirten imalathane sahibi Ahmet Ümit Bilmez, “Burası bölgenin en fazla iş elbisesi üreten imalathanesi. Bu sabah saat 10:00 sıralarında iş yerime geldim, odama girdiğimde odanın karmakarışık olduğunu gördüm. Para kasası patlatılmıştı. Durumu polise bildirdim. Hırsızlar kasada bulunan paraların yanı sıra ruhsatlı silahımı ve çek defterimi de çalmışlar. Şu an halen olayın şokundayım’’ diye konuştu.

Orhan Erkılıç

