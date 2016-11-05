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Gaziantep'te 300 polisle operasyon

Gaziantep'te 300 polis ile 15 farklı adrese yönelik yapılacak operasyonun düğmesine basıldı.

Gaziantepte 300 polisle operasyon

05 Kasım 2016 07:55

Ülke geneli terör operasyonları hız kesmeden devam ederken, son zamanlarda adı terörist saldırılarla sıkça gündeme gelen Gaziantep’te son bir hafta içerisinde ikinci kez yüzlerce polisin katıldığı huzur ve asayiş operasyonu yapıldı. Şahinbey ilçesinde bulunan 15 ayrı adreste bulunan otel, bar, gece kulübü ile eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen ve 300 polisin katıldığı operasyon sırasında bazı şahısların üzerileri aranarak kimlik sorguları yapılırken, otel odalarında ise dedektör köpeklerle uyuşturucu ve benzeri maddelerin kontrolü yapıldı. Operasyonda Tarım İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de hazır katılarak incelemelerde bulundu.
Öte yandan iki gün önce merkeze bağlı Şahinbey ilçesinde yine bir operasyon gerçekleştirilmiş, 250 polis ile birlikte gerçekleştirilen huzur operasyonunda araması bulunan 11 kişi yakalanmıştı. Ayrıca uygulamalarda, bin 440 karton kaçak sigara, 113 kilogram kaçak çay, 31 kilogram nargile tütünü ve 140 adet cinsel içerikli hap ele geçirilmişti. 

Etiketler: Gaziantep, huzur operasyonu


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