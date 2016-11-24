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Gaziantep'te 300 polisle PKK/KCK operasyonu

Gaziantep'te yaklaşık 300 polisin katıldığı dev bir terör operasyonu düzenlendi. Zırhlı araçların da destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantepte 300 polisle PKK/KCK operasyonu

24 Kasım 2016 15:18
Gaziantep'te 300 polisle PKK/KCK operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel harekat polisleri, Çevik Kuvvet Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de yer aldığı toplam 300 polis ile Vatan, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallerinde belirlenen bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 20 zırhlı aracın da desteğiyle PKK-KCK terör örgütü üyelerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan mahallerden Vatan, Fırat, Beybahçe ve Güzel Vadi, yıllardır PKK terör örgütünün eylemlerinde sıkça ismi gündeme gelen mahaller olarak bilinirken, Beybahçe Mahallesi ise IŞİD'li canlı bombanın, Kürt ailenin kına gecesinde gerçekleştirdiği ve 96 kişinin öldüğü intihar eylemi ile ülke gündemine gelmişti.

Olası saldırılara karşı özel önlemler

Operasyon esnasında olası saldırılara karşı hazırlıklı olan polis ekipleri bölgelerdeki kör noktalarda yoğun güvenlik tedbirleri alırken, operasyonun gerçekleştiği adreslerin bulunduğu sokak ve caddelerde ise araç ve yaya trafiğini de operasyon süresince durdurdu.

Sokakta güvenlik tedbiri alan polisler, çocukların yoğun ilgisini gördü. Çocuklar, sevgi gösterisinde bulundukları polis ağabeyleri ile bir süre sohbet etti

Mehmet Bulut
GAZİANTEP 


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