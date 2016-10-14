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Gaziantep’te 6 hakim ve savcı gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep’te görev yapan 6 hakim ve savcı gözaltına alındı.

Gaziantepte 6 hakim ve savcı gözaltına alındı

14 Ekim 2016 16:23

Türkiye genelinde hakim ve savcılara yönelik operasyonda Gaziantep’te görev yapan 6 hakim ve savcı hakkında da gözaltı kararı verildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 13/ Ekim 2016 tarihinde Türkiye genelinde açığa alınan 189 Hakim ve Savcıdan, Gaziantep’te görev yapan 6 hakim- savcı hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı işlemi uygulanmıştır” denildi.

Etiketler: Gaziantep


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