Gaziantep'te 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması, okul, ibadethane, park ve sağlık merkezleri gibi toplumsal alanlarda halkın refah ve huzurunun sağlanması, uyuşturucu madde imal, ticareti ve sevkıyatı yapan şahısların yakalanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yapan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9 adrese eş zamanlı huzur operasyonu düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve motosikletli Yunus Polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda satışa hazır vaziyette 37 fişek tabir edien metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5 fişek halinde 20,9 gram esrar, 5 fişek halinde 18,6 gram esrar, 295 gram esrar, 2 adet captagon hap, 1 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda biri aranan şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs gözaltına alındı.