Gaziantep'te 9 ayrı adrese operasyon: 16 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Olayda 16 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin (ateş-buz), uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.