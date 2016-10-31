Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Başta DEAŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY Terör örgütleri olmak üzere, diğer terör örgütlerince etnik yapı ve mezhep temelli toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik, terör amaçlı provakatif girişimler olabileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, 01-30 Kasım 2016 tarihleri arasında, il genelinde açık alanlarda yapılacak 'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, oturma eylemi' gibi etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklanmıştır" denildi.