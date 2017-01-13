Edinilen bilgiye Gaziantep’in İbni Sina Mahallesi’nden Özdemirbey Caddesi istikametine seyir eden adil Erhan Özdurmuş idaresindeki 27 KT 303 plakalı otomobil, Aslanlıbel rampasında yoldan çıkarak, yaklaşık 2.5 metrelik şarampole uçtu. Kazada üzerlerinde asker elbisesi bulunduğu iddia edilen Adil Erhan Ödurmuş(21) ile E.B(21), otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerine çağırdıkları sağlık görevlileri ile buluşmak amacıyla yola çıktı. Aynı yolda seyir halinde bulunan O. P.(20) yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil yol kenarındaki ambulansın yanında bulunan Adil Erhan Özdurmuş, arkadaşı E.B ve sağlık görevlileri İ.B ile B.K’ye çarparak yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyeri aşan otomobil, boş araziye girdi. Kazada, otomobilin sürüklediği ve asker olduğu öğrenilen Adil Erhan Özdurmuş, olay yerinde hayatını kaybederken, üzerinde asker kıyafeti bulunan E.B, sağlık görevlileri, İ.B., B.K, sürücü O.P. yaralandı. Olay yerine çağrılan başka ambulanslarla yaralılar Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden asker Özdurmuş’un, cenazesi ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan kazada ölen Özdurmuş’un acemi birliği olarak Samsun’da askerlik yaptığı, usta birliğinin ise İstanbul’a çıktığı belirtilirken dağıtım izni nedeniyle Gaziantep’te olduğu öğrenildi.

Öte yandan ekser arkadaşı ve sağlık görevlilerine çarpan otomobilden ise bıçak, kuru sıkı mermi ve demir kesme makası gibi malzemelerin çıktığı iddia edildi.

Mehmet Bulut

