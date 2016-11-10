Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gaziantep'te akraba kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te akraba kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te akrabaların arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.


10 Kasım 2016 13:28

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile silahla vurulan Şaban Danabaş(54) hayatını kaybetti. Aynı kavgada yaralanan Hasan, Mehmet ve Fatma Danabaş ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili H.Ö ve M.Ö isimli şahısları gözaltına aldı.
Kavgada yaşamını yitiren Şaban Danabaş'ın cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 

Mehmet Bulut - Serhat Demir
GAZİANTEP 

Etiketler: akraba, Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!