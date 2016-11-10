Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile silahla vurulan Şaban Danabaş(54) hayatını kaybetti. Aynı kavgada yaralanan Hasan, Mehmet ve Fatma Danabaş ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili H.Ö ve M.Ö isimli şahısları gözaltına aldı.

Kavgada yaşamını yitiren Şaban Danabaş'ın cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Mehmet Bulut - Serhat Demir

GAZİANTEP