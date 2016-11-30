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Gaziantep'te Aralık ayında açık havada eylem ve toplantılar yasaklandı

Gaziantep'te açık havada basın toplantısı, stant kurma, imza kampanyası ve eylemlerin Aralık ayı boyunca yasaklandı.

Gaziantepte Aralık ayında açık havada eylem ve toplantılar yasaklandı

30 Kasım 2016 18:24

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başta DAEŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY Terör örgütleri olmak üzere, terör örgütlerince etnik yapı ve mezhep temelli toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik, terör amaçlı provokatif girişimler olabileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/C maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, 01-31 Aralık 2016 tarihleri arasında il genelinde açık alanlarda yapılacak, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler: Aralık ayı, eylem ve toplantı, Gaziantep, yasaklandı


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