Gaziantep'in Islahiye ilçesinde biber ekili alanlara sabahın erken saatlerinde gelen mevsimlik tarım işçileri, günlük 20-50 TL arasında yevmiye ile biber topluyor. İslahiye ilçesindeki biber toplayan işçiler, emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyerek, çavuş ve üreticilerine tepki gösterdi. Kendilerine günlük 50-80 TL arasında yevmiye vaat edilmesine rağmen günlük 20 TL alabildiklerini belirten işçiler, zor koşullara rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine biber toplamaya geldiklerini belirten Hedibe Ziriğ, çocukları ile birlikte çalışıp, aile bütçesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle umdukları yevmiyeyi bulamadıklarını belirten Hedibe Zirig, "Rezil olduk. Bu sene biberler iyi değil. Çok küçükler. Her zaman gelmiyoruz. Bu sene geldik. Kilosu bize 250 Kuruş dediler, şimdi ise 120-220 Kuruş diyorlar. Yevmiyesi 20-25 TL'ye geliyor. Sabah geliyoruz akşam güneş batıncaya kadar topluyoruz. 13-14 saat çalışıyoruz. Biz burada çadırda kalıyoruz" İfadelerini kullandı.

Okulu bıraktı, biber topluyor

Annesi ile birlikte Suruç'tan biber toplamaya gelen Namık Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Behiye Ziriğ, hem okul ihtiyaçlarını karşılamak hem de ailesinin borçlarını ödemeye katkı vermek için çalıştığını vurgulayarak, "Biber topluyoruz. Okulumu bıraktım, tarlaya geldim. Şimdi okulum açılmış, kitaplarımız dağıtıldı ama ben kırtasiye malzemelerini ve defterlerini alamadım. Okulumu çok seviyorum, okula gitmek, okumak istiyorum. Maalesef maddi durumumuz iyi olmaması nedeniyle çalışıyorum. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Hem de borçlarımızı ödemek istiyoruz" dedi.

Zorluklara çocukları için katlanıyorlar

Kendisinin şeker hastası olması nedeniyle iş verilmediğini belirten İbrahim Arslan, sigortasız olarak, zor koşullarda çalışmak zorunda kaldığını vurguladı. 3 çocuğu bulunan İbrahim Arslan, çocuklarını Şanlıurfa'da bıraktıklarını, tarlaya ise 10 yıllık eşi Ayşegül Arslan ile birlikte geldiğini söyledi. Şeker hastası olması nedeniyle 4 yıldır insilün iğnesi kullanan İbrahim Arslan, "Bize fiyat 250 Kuruş dediler, şuanda 230 diyorlar. 1600-1700'e de bu biberi satıyorlar. 40-50 derece sıcağın altında, zor oluyor. Bir ekmek alıyorsun 3 TL, sigortalı işte çalışamıyorum. Şeker hastasıyım, rahatsızlığım nedeniyle işte vermiyorlar.

Eşim ile birlikte geldim, çocuklarımı, okula gitmeleri için Urfa'da bıraktım" ifadelerine yer verdi.

Tarlada çektikleri zorlukların yanı sıra eşinin insilünlerini saklayacak buzdolabı bile bulmakta zorlandıklarını ifade eden Ayşegül Arslan ise kendisinin bibere alarjisi olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını kaydetti. Her şeye çocukları için katlandığını vurgulayan Ayşegül Arslan, "Eşim şeker hastası biz biber toplamaya geldik. Sigortalı işte çalıştırmıyorlar. Hangi işe başlasa geri gönderiliyor. Benim de okuma yazmam olmadığı için işe giremiyorum. Bibere alerjim var. Ağzımı kapatarak toplayabiliyorum. Mecburiyetten geldim. Sabah saat 05:00'te kalkıyor. Akşam saat 19:00'da eve gidiyoruz. Çadırda yatıp kalkıyoruz. Çocukları annemin yanına Şanlıurfa'ya gönderdim. Onlar okuluna gitsin, onlar bizim durumumuza düşmesin, okusun' diye. bize yardımcı oldun" dedi.

Banker Bilo filmini hatırlattı

Başrolünü Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filmini hatırlatan Reşit Güzel, İlyas Salman'ın filminden geçen olayların benzerinin kendi başından geçtiğini ifade etti. Kendilerinin de İlyas Salman gibi kandırıldığını anlatan 50 yaşındaki Reşit Güzel, "Bizim hesap İlyas Salman'ın filmine döndü. Çavuş bizi getirdi buraya, 'yevmiye 70-80 TL olacak' diye. İlyas Salman'ın filmi vardı ya Almanya'ya götürüleceğini söyleyerek arabaya bindiriyorlar ya, sonra da İstanbul'da indiriyordu. Bizim ki de aynı o hesap oldu. Çavuş, bizi buraya getirdi. Millet şimdi beleş fiyata çalışıyor. Günde 200-250 kilogram biber toplanacak diye geldik. Günde ancak 100 kilo çıkıyor. Günlük yevmiyemiz 20 TL'den yukarıya çıkmıyor. Bu kez de tarlaya girdik, içerisinden çıkamaz olduk" şeklinde konuştu.

Üreticiler de dertli

Tarlalarda çalışan işçilerin yanı sıra biber üreticileri de bekledikleri verimi alamadıklarını söyledi. biberlerin beklenenden de düşük fiyata satılması nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten biber üreticilerinden Zemzem Eroğlu, "40 dönüm biber ektik. Para ekmedi. Hepsi dalında kurudu. Biz ekiyoruz, kazananlar kazanıyor. Elimizde şuan 40 ton biber var. Daha toplayamadığımız bir sürü biber var. Hepsi tarlada duruyor. Biberlerin kimini serdik, kurutuyoruz. Kimini yaş verdik. Bazıları da dalında kurudu. Yaş biberin kilosunu 1,70 TL'den verdik. Kuru biberin fiyatı fıstıkla aynı olacağı söylendi. Fıstık aldı başını yükseliyor. Biberin fiyatı ise gittikçe aşağıya düşüyor. Kurusuna da 6 TL veriyorlar. Kurutulmuş biberleri de, alırlarsa satacağız" dedi.

Mahaller ve araziler kırmızıya boyandı.

İslahiye Ovası'nda ekilen biberlerin hasadına başlanılması ile birlikte üreticiler, biberlerin bir bölümünü yaş olarak sattı. Çiftçiler tarlalarındaki diğer biberleri toplatırken, toplanan biberler de serilen yaygılarda kurutuluyor. Bazıları evlerinin bahçelerine açtığı, bazıları da güneş gören dağ ve yamaçlara serdiği biberleri kurutarak, alıcılarına satmak istiyor. Özellikle ilçedeki kırsal mahallerde yaygın olarak görülen kırmızı biberler, kentin kırmızıya boyandığı yorumlarına neden oluyor.