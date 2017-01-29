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Gaziantep'te bin 52 polisle huzur operasyonu

Gaziantep'te bin 52 polisin katılımı ile düzenlenen huzur operasyonunda 3 bin 552 şahsın sorgulaması yapıldı.

Gaziantepte bin 52 polisle huzur operasyonu

29 Ocak 2017 16:54

Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamaları ile eş zamanlı olarak Gaziantep'te yapılan denetlemelere Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Narkotik, Asayiş ve Trafik polislerinin de aralarında bulunduğu toplam bin 52 personel katıldı. Oluşturulan 155 ekibe bomba arama köpekleri de eşlik etti. Yapılan uygulamalarda 3 bin 552 şahsın sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Denetlemelerde 19 kişi hakkında adli-idari yasal işlem yapılarak, 545 TL para cezası kesildi. Kontrollerde denetlenen 115 iş yerinden 6'sının işletmecisine de cezai işlem uygulandı.
Trafik yönünden ise 921 araç kontrol edilirken, 61 araca toplam 16 bin 70 TL para cezası kesilerek, 27 araç trafikten men edildi. 

Etiketler: 52 polisle huzur operasyonu, Gaziantep


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