Gaziantep'te bir haftada 41 adet tabanca ve tüfek ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik 23 Ekim 2017 ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 22 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet kuru sıkı tabanca, 11 adet tüfek ele geçirildi.

Ayrıca çalışmalarda 574 adet dolu fişek ele geçirilirken, şüpheli 41 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde bulundu

Ekipler, aramalarda 115.4 gram metamfetamin, 96.8 gram esrar, 20 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlerde adli mercilerce çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı