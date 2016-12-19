Gaziantep'te polis ekipleri, Şanlıurfa istikametinden kente doğru seyir eden ve bombalı saldırıda kullanılabileceği düşünülen araç üzerine Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, hareket geçerek aracı İpekyolu üzeri Kayaönü Kavşağında aracı kıskaca alarak, durdurdu. Araç içerisinde ve üzerinde arama yapan ekipler, yaptıkları sorgulamada plakanın arandığını belirledi. Araçtaki suriye uyruklu S.E. ile A.A.F isimli şahısları ekip otosuna alan polisler, olay yerine Terör ekiplerini çağırdı.

Terör ekipleri ise yaptıkları araştırmada, plakanın daha önce düşürüldüğü ve terör olaylarında kullanılabileceği şüphesiyle emniyete müracaatta bulunulduğunu tespit etti. Bulunan plakayı tekrar aracına monte eden şahsın, plakayı emniyet kayıtlarından düşürmemesi nedeniyle plakanın arandığı ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine gerekli uyarı yapıldıktan sonra Suriye uyruklu şahıslar ve araç yapılan incelemenin ardından serbest bırakıldı.

MEHMET BULUT-SERHAT DEMİR