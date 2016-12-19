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Gaziantep'te bomba yüklü araç alarmı

Gaziantep'te plakası aranan bir aracın peşine düştü. Bombalı saldırıda kullanılabileceği düşünülen aracı durduran ekipler, olayın aslı ise yapılan sorgulamalarda ortaya çıktı

Gaziantepte bomba yüklü araç alarmı

19 Aralık 2016 15:17
Gaziantep'te bomba yüklü araç alarmı - Tıkla İzle

Gaziantep'te polis ekipleri, Şanlıurfa istikametinden kente doğru seyir eden ve bombalı saldırıda kullanılabileceği düşünülen araç üzerine Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, hareket geçerek aracı İpekyolu üzeri Kayaönü Kavşağında aracı kıskaca alarak, durdurdu. Araç içerisinde ve üzerinde arama yapan ekipler, yaptıkları sorgulamada plakanın arandığını belirledi. Araçtaki suriye uyruklu S.E. ile A.A.F isimli şahısları ekip otosuna alan polisler, olay yerine Terör ekiplerini çağırdı.

Terör ekipleri ise yaptıkları araştırmada, plakanın daha önce düşürüldüğü ve terör olaylarında kullanılabileceği şüphesiyle emniyete müracaatta bulunulduğunu tespit etti. Bulunan plakayı tekrar aracına monte eden şahsın, plakayı emniyet kayıtlarından düşürmemesi nedeniyle plakanın arandığı ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine gerekli uyarı yapıldıktan sonra Suriye uyruklu şahıslar ve araç yapılan incelemenin ardından serbest bırakıldı.

MEHMET BULUT-SERHAT DEMİR 

Etiketler: bombalı araç, Gaziantep


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