Adana'da Valilik otoparkında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının ardından Gaziantep'teki polis ekipleri, bombalı araç istihbaratı üzerine alarma geçti. Polis ekiplerince yapılan telsiz anonsu ile aranan 47 AH 309 plakalı beyaz aracın bombalı saldırıda kullanılabileceği belirtildi. Plakası verilen aracın Gaziantep istikametine seyir halinde olduğu bilgisi verilirken, tüm ekiplerin duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışları tutulurken, yapılan kontrollerin ardından araçların geçişine izin veriliyor

Serhat Demir

GAZİANTEP