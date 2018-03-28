Gaziantep’te bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha Uzmanlarının katılımıyla, il merkezinde PKK/KCK terör örgütü silahlı şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (YPS), Suriye yapılanması PYD/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulanan örgüt mensuplarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, örgütün YPS yapılanması içerisinde silahlı/bombalı saldırı, suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirme, örgüte eleman temini ve örgütsel yapıyı yeniden kurma gibi konularda ideolojik eğitim aldığı, bu doğrultuda eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla illegal yollarla şehre geldiği tespit edilen 1 örgüt mensubuyla PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, YPS’li örgüt mensubu M.H.Ö. adlı şüpheli yakalanmamak için bir evin çatısına çıkarak kendini çatıdan atmak istedi. İntihar girişiminde bulunan zanlı yaralı olarak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve daha sonra adliye sevk edilen 7 şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.