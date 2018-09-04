Gaziantep'te bulunan roket başlığını özel ekip inceleyecek

Nurdağı ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Kozuluk Mahallesi Kozuluk göleti çevresinde çobanlar tarafından roket başlığı bulundu. Yapılan ilk incelemede 2 metre olduğu belirlenen başlığın Rus yapımı olduğu ve Mart ya da Nisan aylarında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'den atıldığı tahmin ediliyordu.

Roket başlığı jandarmaya götürüldü

Roket başlığının bulunduğu bölgede, Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından başlık, jandarma ekipleri tarafından bir araca konularak, incelenmek üzere Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bulunan roket başlığının menşei, nereden ve ne zaman gönderildiğinin belirlenmesi ve hedefinin tespit edilebilmesi amacıyla özel bir ekip oluşturulacağı öğrenildi. Konularında uzman kişilerden oluşacak ekibin isteğine göre roket başlığının Ankara'ya gönderileceği ya da ekibin ilçeye gelerek incelemelerini yapacağı belirtildi.

Gizemli cisimle bağlantısı da araştırılacak

Ekibin bulunan füze başlığının, ilçede 45 gün önce bulunan gizemli cisimle bağlantısını da araştıracağı da belirtildi. Yaklaşık 1.5 ay önce vatandaşların ihbarı ile Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunan esrarengiz cismin bir uydu yada roketin motor kısmı olabileceği üzerinde durulurken, son dönemde bulunan iki parçanın da aynı rokete ait olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Afrin'den atılmış olabilir

Ayrıca roketin en erken Mart ve Nisan aylarında bulunduğu bölgeye düşmüş olabileceği öngörülüyor. Bulunan başlığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı ve Nisan ayına kadar süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki terör örgütleri tarafından Türkiye'ye atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ali Koyuncu

