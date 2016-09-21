Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi Rekabet Kurumu Lisesi yakınlarında bir motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışan 2 şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri ihbar edilen şahısları durdurmak istediği esnada şahıslar motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekibi ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca sonucunda kimliği belirsiz kişi şahıs ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan her iki şahsın yakalanması için çalışma başlatırken motosikletin 25 Aralık 2015 tarihinde Gaziantep’te çalındığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.