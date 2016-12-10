Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Hacıbaba Mahallesi, Farabi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 KN 383 plakalı aracı ile bir evin duvarına çarpan M.A., kendisine yardım etmek için toplanan vatandaşlara tepki göstererek üzerinde bomba olduğunu iddia etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde kumanda olduğu iddia edilen şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın elinde bulunan kumandaya ise el konuldu.

Gaziantep'te hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan şahsın yapılan üst aramasında ise, askeri kimlik çıktığı iddia edildi. Kimliğin sahte olup olmadığı araştırılırken, M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Farabi sokak üzerinde duvara çarpan araç uzman ekipler tarafından incelenirken, herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Bir süre trafiğe kapatılan sokak, şüpheli aracın çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekilmesi ile açılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç