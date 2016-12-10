Diğer
Kategoriler

Gaziantep'te canlı bomba alarmı

Gaziantep'te üzerinde bomba olduğunu iddia eden şahıs polisi harekete geçirdi. Şahsın aracında ve üzerinden yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Gaziantepte canlı bomba alarmı

10 Aralık 2016 18:11

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Hacıbaba Mahallesi, Farabi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 KN 383 plakalı aracı ile bir evin duvarına çarpan M.A., kendisine yardım etmek için toplanan vatandaşlara tepki göstererek üzerinde bomba olduğunu iddia etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde kumanda olduğu iddia edilen şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın elinde bulunan kumandaya ise el konuldu.
Gaziantep'te hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan şahsın yapılan üst aramasında ise, askeri kimlik çıktığı iddia edildi. Kimliğin sahte olup olmadığı araştırılırken, M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Farabi sokak üzerinde duvara çarpan araç uzman ekipler tarafından incelenirken, herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Bir süre trafiğe kapatılan sokak, şüpheli aracın çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekilmesi ile açılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: canlı bomba alarmı, Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç