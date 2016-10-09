Olay bugün akşam saatlerinde Selimiye mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler de müdahil oldu. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriyeli Mustafa Selahattin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Selahattin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası hayatını kaybeden Mustafa Selahattin’in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, cinayet şüphelisi olarak aranan F. A. ise kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başladı.

Orhan Erkılıç

