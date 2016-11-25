GASKİ Genel Müdürlüğü “Su Tasarrufu Eğitimi” ile minik öğrencilere hem öğretici hem eğlendirici bilgiler verirken, suyun önemi, evlere nasıl ulaştığı, nasıl tasarruf edildiği ve çocuklara düşen görevlerin neler olduğunu anlatıyor.

Akılda kalıcılığı sağlamak amacıyla renkli ve eğlenceli slayt sunumu, suyun tasarrufunu anlatan çizgi filmi izletiliyor. Eğitim “su çocukların” şarkısının canlı söylenmesi ve “su döngüsü” şarkısı eşliğinde çocuklarında katıldığı dans gösterisiyle devam etti.

Öte yandan minik öğrencilere tişört, balon, damla maskesi, şapka ve şeker hediye edildi. Suyun önemini şarkılar ve dans eşliğinde anlatan GASKİ eğitiminde çocuklar doyasıya eğlendi.