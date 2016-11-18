Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü DAEŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde, Gaziantep’te bulunan ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Yakalanan şüpheliler ile ilgili ikamet, araç ve üst aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 bin TL para, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen toplam 5 şüpheli şahıstan 1’i tutuklanmış, 4’ü serbest bırakılmıştır” denildi.