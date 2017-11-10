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Gaziantep'te darbeci general ilk kez hakim karşısında

Gaziantep'te 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Soysal'ın da bulunduğu 30'i tutuklu 42 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Gaziantepte darbeci general ilk kez hakim karşısında

10 Kasım 2017 10:32

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek dava nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Gaziantep Adliyesinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Alınan tedbirlerin ardından tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Gaziantep Adliyesine getirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından 30'u tutuklu 42 sanığın bulunduğu duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından başladı. Sanık savunmalarının alındığı davada, dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal da bulunuyor.

Başbakanlık ve TBMM avukatları da davada

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıkları Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) avukatları da takip ediyor. Avukat Mutafa Doğan İnal önderliğinde yaklaşık 10 Başbakanlık ve Meclis avukatı da dava nedeniyle Gaziantep Adliyesine geldi.

Başbakanlık ve Meclis adına davaya müdahil olan avukatlardan İnal, hızlı ve etkin bir yargılama ile sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti. İnal, "Türkiye genelindeki darbe faaliyetleri yoğun bir şekilde il bazlı büyük karargahlarda veya tugaylarda yaşandı. O gün için Gaziantep'te de iddianamenin anlatımıyla yoğun bir şekilde bir darbe faaliyeti vardı. 42 sanığın yargılandığı 30'unun tutuklu olduğu dosya için bugün buradayız. Birazdan ilk duruşma olacak. Beklentimiz tabii burada dosyalarda da, beyan ettiğimiz gibi darbecilerin hızlı ve etkin bir şekilde yargılanıp cezalandırılmasıdır. Bu dosyaları da yine arkadaşlarımızla birlikte Başbakanlık adına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına takip ediyoruz. Dosyada genel olarak söylemem gereken şey şu bu dosyaların temelinde bir şekilde darbe faaliyetlerinin koordinesini daha önceden planlayan sanıkların, Gaziantep'te o gün için her ne kadar başarılı olamadılarsa da Türkiye genelindeki hareketlerden gördüğümüz koordinatlar ve koordinasyonlarının çok iyi olmasıydı. Çok iyi planlama yapmışlardı, fakat o gün halkımızın tepkisi ve halkımızın gayretleriyle bu darbe faaliyetleri engellendi. Bugün buradaki dosyada da özellikle Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanının o gün için darbe faaliyetlerini ettiğin katıldığını daha sonra pişmanlık gösterdiğinde dosyadaki bayanlardan gördük. İnşallah hızlı ve etkin etkin bir yargılama ile sanıklar cezalandırılır" dedi.
Duruşma yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde devam ediyor. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: darbeci general, Gaziantep

 

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