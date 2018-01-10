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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Kayseri'de aranan DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı.

Gaziantepte DEAŞ operasyonu

10 Ocak 2018 22:22
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye Kayseri'de aranan bir DEAŞ üyesinin, Gaziantep'te bulunduğu ihbarı üzerine Kayseri ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma harekete geçti. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'ne düzenlenen operasyona, her iki ildeki terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve özel hareket ekipleri ile İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri katıldı. Organize ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aranan DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi şahıs ile birlikte bir adet otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ üyesinin, işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

Mehmet Bulut
 

 

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