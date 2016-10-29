Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şahısların araç ve üst aramalarında ise 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler, 2 bin TL para, çok sayıda digital ve materyal ile dokuman ele geçirildiği belirtildi.

Şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alındı

Açıklamada, Suriye’den alacakları talimatlarla bölgede ve ülkede eylem hazırlığında olduğu yönünde bilgiler alındığı belirtildi. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik koordineli çalışmaların sürdürüldüğü de vurgulanan açıklamada, "DEAŞ Terör örgütüne müzahir oldukları şeklinde bilgiler elde edilen şahısların Suriye çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki şahıslardan örgütsel emirler alabilecekleri, fırsat bulmaları halinde sansasyonel eylem yapabilecekleri ve ülkemizde kaos ortamı oluşturma arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 29.10.2016 tarihinde yapılan operasyonda İlimizde bulunan ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler ile ilgili ikamet, araç ve üst aramalarında 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait olduğu değerlendirilen fişekler, (ikibin) 2.000 TL para, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.