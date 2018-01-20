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Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tonlarca sahte fıstık tozu, pul biber, çörek otu ve nane yakalandı.

Gaziantepte dev kaçakçılık operasyonu

20 Ocak 2018 09:50
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu - Tıkla İzle

Şehitkamil ilçesi, Gatem Toptancılar Sitesinde sahte ürünler üzerinde Jandarma İstihbarat Şube kaçakçılık ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon da çok sayıda sahte ve kaçak ürün yakalanırken, iş yeri sahiplerine ise yasal işlem uygulandı.

Operasyonda, 10 tona yakın talaştan ve ağaç kabuklarından yapılma gıda boyasıyla boyanmış Antep fıstığı tozu, 20 tona yakın talaş ve ağaç kabuklarından yapılmış gıda boyasıyla boyanmış pul biber, Çin’den getirilen 5 tona yakın kaçak nohut, 15 tona yakın sahte Çin bulguru, 5 ton gıda boyalı talaşlı salça, çeşitli ağaç yapraklarından yapılmış gıda boyası ile boyanmış sahte kuru nane, sahte Çin malı çörek otu 5 ton, 1,5 tona yakın kaçak sahte talaş tozlu zencefil, 1 ton kaçak sahte nar ekşisi, 2 tona yakın sahte süt tozu, 4 adet üretim yapılan makina yüzlerce adet edevat, 20 ton kaçak menşei beli olmayan bakla, 3 katlı depo içerisinde, 300 kilogram sitrik asit, ismini bilmediğimiz 60 tona yakın farklı malzeme ele geçirildiği belirtildi. 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kaçakçılık operasyonu

 

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