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Gaziantep'te dev yatırım

Gaziantep'te 2 milyonluk nüfusun alt yapısı ve su ihtiyacının çözümü için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından kapasitesi yeterli olmayan atık su arıtmada tesisinin yanına 103 milyon TL yatırım ile yeni bir atık su arıtma tesisi daha yapılıyor.

Gaziantepte dev yatırım

23 Ekim 2017 13:13

2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisin yaklaşık 103 milyon TL’ye mal olduğu açıklandı. Mevcut merkez atık su arıtma tesisi kapasitesinin 200 bin metre küp/gün olduğunu ve bunun yeterli olmadığını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, yeni tesisle kapasiteyi iki katına çıkardıklarını söyledi.

Sacır Deresi artık temiz akacak

Sacır Deresinin artık daha temiz akacağını vurgulayan Sönmezler, “Merkez atık su arıtma tesisimiz ihtiyacı karşılamıyordu. Bunun için yeni bir atık su arıtma tesisi daha yapılması gerektiğini düşündük ve hemen uygulamaya koyduk. Tesis tamamlandığında 2 milyon kişiye hizmet verebilir kapasitede olacak” diye konuştu. Gaziantep genelindeki atık suların Sacır Deresi havzasında bulunan 200 bin metre küp/gün (1 milyon kişi) kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kollektör hatları ile getirildiğini aktaran Sönmezler, “Fakat Gaziantep’in nüfus artışı ve sanayideki gelişmeler sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi kapasitesi şehrin ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu durum Sacır Deresi ve havzasında ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açıyordu. Bizde bu bağlamda Sacır Deresi ve havzasının korunmasını ve mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak istedik” ifadelerini kullandı.

Nisan 2017 yılında merkez atık su arıtma tesisine ek olarak ikinci arıtma tesisi yapımına başladıklarını belirten Sönmezler, inşaatı devam eden mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesinin 400 bin metre küp/gün (2 milyon kişi) çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni yapılacak tesisin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak inşa edildiğini anımsatan Sönmezler, bu tesiste azot, fosfor gideriliminin de yapılacağını kaydetti. 120 dönümlük alanda kurulan ek atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Sacır Deresi’nin temiz akacağını belirten Sönmezler, tesisin bölgede insan ve çevre sağlığının korunması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

Etiketler: GASKİ, Gaziantep, su arıtma

 

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