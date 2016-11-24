Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi'nde ikamet eden Selma-Fatih Demir çifti yeni dünyaya gelen bebeğine 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde kahramanca şehit düşen Ömer Halisdemir’in ismini verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 yıldan bu yana sürdürdükleri “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında bebeğin ailesini ziyaret ederek, hediyeler verdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, minik Ömer Halis’i kucağına alarak, bir süre sevdi. Tahmazoğlu, Ömer Halis Demir’le uzun süre oynarken, aileyi örnek davranışlarından dolayı kutladı. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz'da ki darbe teşebbüsünde şehit olduğunu hatırlatan Tahmazoğlu, "Ülkemizi bölmeye, parçalamaya yönelik darbe teşebbüsüne karşılık tüm millet olarak karşı koyduk. Bu darbecileri haddini bildirdik. Bu darbede yine Özel Kuvvetler Komutanlığında kahraman bir askerimiz olan Ömer Halisdemir bunun simgesi oldu. Darbeci generali alnından vurarak kendisi de şehit oldu. Ondan sonra milletimiz Ömer Halis ismine sahip çıktı. Şu anda doğan çocukların birçoğuna Ömer Halis ismi verildi. Tevafuk olarak da Selma ve Fatih çiftinin doğan ilk çocuklarına Ömer Halis ismi verdiler. Bebeğimiz de inşallah Ömer Halisdemir gibi kahraman bir yiğit, annesine ve babasına hayırlı bir evlat olur” dedi.

"Çok mutluyum"

Anne Selma Demir, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman askerin isminin oğluyla yaşayacağını anlatarak, "Öncelikle çok şanslıyız. Çünkü 15 Temmuz gecesi darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halis Demir oldu. Büyük bir kahraman olduğu için bizde çocuğumuzun adına onun ismini koyduk” şeklinde konuştu.

“Kahraman komutanımızın ismini vermek istedim”

Fatih Demir, oğlunun da adını aldığı kahraman Astsubay Ömer Halisdemir gibi vatana millete hayırlı bir evlat olmasını istediğini söyledi. Fatih Demir, "Çocuğumuzun ismi böyle bir kahraman komutanımızın ismini vermek istedim. Ömer Halis diye koyduk adını inşallah vatana milletine hayırlı bir evlat olur” diye konuştu.

Kazım Uzunöz



