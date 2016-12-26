Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Gaziantep’te Ece Seçkin’den teröre tepki

Gaziantep’te Ece Seçkin’den teröre tepki

İmza günü ve mini konser için geldiği Gaziantep’te, teröre tepki göstererek, “Barışçıl, insancıl bir dünya, terörün olmadığı masum insanların ölmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.

Gaziantepte Ece Seçkinden teröre tepki

26 Aralık 2016 11:28

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan ve 40. Altın kelebek'te en iyi çıkış yapan solist ödülü olmak üzere olmak üzere 6 ayrı ödülün sahibi olan genç sanatçı Ece Seçkin, Gaziantep Forum Antep’te hayranlarıyla buluştu.

Tişörte imza attı

Konserin ardından imza günü düzenleyen ünlü sanatçı, üzerinde resmi bulunan tişört ile gelen gencin isteği üzerine tişörte imza attı. Ece Seçkin, kendisi görmek için gözyaşları döken küçük bir hayranını ise ikna etmeye çalıştı. Hayranı ile fotoğraf çekilen sanatçı, küçük hayranına imza verdi.

İmza gününe yoğun ilgi

Genç kız ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği Forum Gaziantep’teki imza günü ve konser programında kimileri Ece Seçkin’den imza alabilmek, kimileri ise ünlü sanatçı ile hatıra fotoğraf çekilebilmek için yarıştı. Bazı hayranlarının cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı konserde, kimileri yürüyen merdivenlerden kimileri ise üst katlardan konseri izledi.

Gaziantep’e hayran kaldı

Ünlü ses sanatçısı ilk kez geldiği Gaziantep’e hayran kaldığını ifade etti. Kebabı, baklavası, tarihi ve kültürel özellikleri ile bilenen Gazi kente ilk kez geldiğini söyleyen sanatçı Seçkin, Forum Gaziantep ve organizasyonda desteği olanlara teşekkür ederek, “4 yıldır Türkiye’nin hemen her yerine gittim. Gaziantep’e hiç gelmemiştim. Gönlümde hep Antep vardı. Bugün Gaziantep'teyim, yoğun bir kalabalık vardı. Çok keyifli oldu. İnsan duygulanıyor, o alkış ve çığlığı duyunca. İnanılmaz güzel karşıladılar. İnanılmaz misafirperver insanlar” dedi.

Teröre tepki

Ünlü sanatçı, son dönemlerde Türkiye’deki terör olaylarına tepki göstererek, 2017 yılının barış ve huzur içerisinde geçen bir yıl olması temennisinde bulundu. Ece Seçkin, “Barışçıl, insancıl bir dünya, terörün olmadığı masum insanların ölmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Allah memlekete artık bundan sonra zeval vermesin. 2017’nin ülkemiz ve milletimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum ve dua ediyorum. Tüm Türk milletine, hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur ve uluslar arası arenada başarılar diliyorum” dedi.

Yeni projeler müjdesi

Son klibi adeyyo’ya olan ilgi nedeniyle hayranlarına teşekkür eden Seçkin, yeni projeler müjdesini verdi. Seçkin, “Yeni projelerimle tekrar dinleyicilerin karşısında olacağım. Yeni bir klip çektim, bugüne kadar, benim şarkılarıma, kliplerime değer verdiklerini hissettirdiler. İnşallah bu yeni şarkımı da çok severler” diye konuştu.

Genç sanatçı, mini konser ve imza dağıtımının ardından hayranlarının yoğun ilgisi arasında alışveriş merkezinden ayrıldı. 

Serhat Demir
GAZİANTEP


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç