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Gaziantep’te 'Elektronik Radar' uygulamaları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, elektronik radar uygulamalarının Gaziantep'te sürdüğünü belirterek, “Gaziantep’te 3 noktada gerek noktasal, gerekse koridor bazında hız ölçümleri devam ediyor” dedi.


19 Eylül 2016 17:13

Gaziantep Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, başkanlığında toplandı. Toplam 62 madde görüşülerek, oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplantının istek ve öneriler kısmında söz alan Belediye Meclis Üyesi Hayri Sucu, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen tepkilerle iptal edilen elektronik radar uygulamalarını gündeme taşıdı. Sucu, insanların uygulamaların iptal edildiğini bilmesi ve hız limitleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması gibi nedenlerden çok yüklü cezalar yediğini söyleyerek, insanların yeterli düzeyde bilgilendirilmelerini talep etti. Sucu, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen tepkilerden dolayı TEDES uygulaması iptal edildi. İptal edilen uygulamaların, elektronik denetleme sistemlerinin Gaziantep’ten farklı olduğu yönünde bilgiler aldım. Bu nedenle Gaziantep’te uygulamanın devam ettiğini biliyoruz. Bizim de halkımızın özellikle Gaziantep’te yaşayan insanların TEDES ile ilgili kaygı ve tasaları var. Bazılarının endişeleri ise yanlış şeylerin de olması yönünde. Ben TEDES’in kalkması ile ilgili bir şey demiyorum. Bu İçişleri Bakanlığı, belediye ve Emniyet Müdürlüğümüzün işidir. Halkın kaygılarını dile getirmek durumundayız. Özellikle bu TEDES’in hız kontrolü konusunda sıkıntılar var. Sanki şehrin her tarafında hız limiti aynıymış gibi biliyoruz. Müthiş cezalar geliyor. Halkımızın daha geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı ile TEDES’in anlatılmasıdır. Hız limitleri ve kesilen ceza miktarları gibi konuların en hızlı bir şekilde halka duyurulmasıdır. Yazık insanlara. Zaten ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşların, TEDES’ten ceza yemeleri ağrına gidiyor. İnsanlara eziyet gibi oluyor. Bu nedenle TEDES’in iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TEDES’İN kontrolü Emniyet Müdürlüğü’nde
Meclis Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ise, TEDES’in kontrolünün Büyükşehir Belediyesi’nde bulunmadığını hatırlatarak, “TEDES’in kurulumu, montajı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ama Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ile gösterdiği yerlerde kurulum yapılmıştır. Bundan sonra hangi noktalarda TEDES’in devam edeceği ile ilgili Emniyet Müdürlüğü açıklama yapacağına inanıyorum. Uyarı kısmında ise belki de Türkiye’de TEDES uygulaması yapılan hiçbir şehirde bu kadar, açık, aleni, fazlasıyla uyarı levhası, bilgilendirme yapılmamıştır ama biz yinede söylediklerinizi dikkate alalım. Dikkat ederseniz, TEDES’in başlangıç noktalarında hangi hız limitiyle gidilmesi gerektiği, TEDES’e ulaşmadan önce TEDES uygulamasının olduğu yönünde uyarı levhaları var. Biz yine de kontrol edelim” dedi.

“Gaziantep’te 3 noktada devam ediyor”
Toprak, elektronik radar sisteminin tamamen kaldırılacağı yönündeki algının doğru olmadığını kaydetti. TEDES sisteminin Gaziantep’te devam ettiğini hatırlatan Toprak, “Her ne kadar basında TEDES’lerin kaldırılacağı yönünde ifadeler geçiyor ise bazı standartları var. O standartları taşımayan TEDES’ler iptal ediliyor. Bildiğim kadarı Gaziantep’te 3 noktada, gerek noktasal, gerekse koridor bazında hız ölçümleri devam ediyor. Dolayısıyla TEDES uygulaması devam ediyor” şeklinde konuştu.
Toprak, CHP Meclis Üyesi Hayri Sucu’nun hatırlatması üzerine ise hafif raylı sistem taşımacılığı bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Tramvay ile taşımacılığın bitirilen çalışmalarla 60 bin yolcu kapasiteden 110-120 bin kişi kapasiteye çıkarıldığını kaydetti. Çift vagonun sığabileceği bağlantılar yapıldığını anlatan Toprak, “Bayramın hemen öncesinde çift vagonun sığabileceği kuplajlar(bağlantılar) yapıldı. Özellikle şehirde sabah ve akşam saatlerinde, trafiğin yoğun, yolcu sayısının fazla olduğu saatlerde, çift vagonun kullanılabileceği yeni sisteme geçiyoruz. Bayram öncesi başlamıştı, şuanda da devam ediyor. Günlük 60 bin olan raylı sistemi kullanan yolcu kapasitesi, yeni uygulama birlikte 110 bin -120 bin kişi kapasiteye ulaşmıştır” dedi.
Oturum, yapılan konuşmaların ardından Eylül ayı ikinci birleşiminin 22 Eylül Perşembe günü yapılması kararı ile kapandı. 

Kazım Uzunöz - Serhat Demir


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