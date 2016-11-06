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Gaziantep'te emniyeti alarma geçiren pankart

Gaziantep Türkmenler mahallesinde asılan pankartı kaldırmak isteyen polis ile terör örgütü PKK sempatizanları arasında arbede yaşandı.

Gaziantepte emniyeti alarma geçiren pankart

06 Kasım 2016 13:11
Gaziantep'te emniyeti alarma geçiren pankart - Tıkla İzle

Olay Şahinbey’in Türkmenler mahallesinde ağaçlı geçidi sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre yasa dışı asılan pankartı gören vatandaşlar polise haber verdi. Pankartın yanında piknik tüpünün olduğu iddia edilince olay yerine gelen polis ekipleri, pankartı kaldırmak istedi. Bir gurup PKK sempatizanı ise, pankartı kaldırılmaması için polisle tartıştı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle polisle tartışan guruptan 2 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis asılan pankartı kaldırdı.

Lider Olgun - Mehmet Bulut
 

Etiketler: Gaziantep


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