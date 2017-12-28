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Gaziantep'te eylem hazırlığında olan 17 DEAŞ'li yakalandı

Gaziantep'te bomba imha uzmanlarının da katıldığı operasyonda 17 DEAŞ'lı yakalanırken, çeşitli silahlar, çok sayıda fişek, 111 bin 800 ABD doları ve 55 bin 195 TL para ele geçirildi.

Gaziantepte eylem hazırlığında olan 17 DEAŞli yakalandı

28 Aralık 2017 13:56
Eylem hazırlığında olan 17 DEAŞ'li yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Bomba imha uzmanlarının da katıldığı eş zamanlı operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları tahmin edilen 17 örgüt üyesi yakalandı. Eş zamanlı olarak şahısların ev, iş yeri ve depolarına baskın yapan ekipler, girdikleri adreslerde patlayıcı tuzaklarına karşı güvenlik tedbirleri aldı. Yapılan aramalarda ise 111 bin 800 ABD doları, 55 bin 195 TL, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 220 adet dolu fişek, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 27 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor 

Etiketler: DEAŞ, eylem hazırlığı, Gaziantep

 

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