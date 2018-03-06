Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Başpınar’dan Gaziantep şehir merkezine gelen Nuri Atar idaresindeki 27 P 6224 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Coşkun Bozkurt yönetimindeki 27 BJB 01 hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Atar hayatını kaybederken, hafif ticari sürücüsü Coşkun Bozkurt yaralandı. Bozkurt olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atar’ın sıkışan cenazesi araçtan çıkartıldıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme sürüyor.

Mehmet Bulut